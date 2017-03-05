В Харьковской области нашли мертвого младенца со следами патологоанатомического вскрытия

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции вчера, 4 марта, в 14.50 от заведующего центрального кладбища.

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На место выехала следственно-оперативная группа. Во время проверки и осмотра места происшествия возле заброшенной могилы правоохранители обнаружили коробку из-под обуви, вкопанную в землю, а рядом – тело младенца. Девочка в возрасте до одного месяца была одета и закутана в пеленки. На теле ребенка видны следы от патологоанатомического вскрытия, которое производится после констатации смерти.

Полицейские принимают меры по установлению личности ребенка и розыску родителей. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы с целью выяснения причин смерти.

Следователем открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.