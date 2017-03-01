С утра вертолетную площадку Януковича обыскивали правоохранители (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Работают представители генпрокуратуры и службы безопасности Украины. Санкцию выдал суд.

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Обыск проходит в рамках дела, возбужденного в конце 2016 по факту незаконного строительства.

Напомним, в апреле 2014 года существование вертолетной площадки признали законной. Однако отмечалось, что определить дальнейшую судьбу объекта, в том числе демонтаж, было сложно, поскольку нужно изучить комплекс вопросов и юридический статус объекта собственности, и выявить, куда были потрачены бюджетные средства при его строительстве.

Комплекс с вертолетной площадкой на Парковой аллее вместил в себя выставочный центр и несколько залов для конференций.