Во Львове жители многоэтажки нашли коробку с мертвым младенцем

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня, 16 февраля, около 09:00 правоохранителям поступило сообщение, что на лестничной клетке тринадцатого этажа жилого дома по ул. Гетмана Мазепы, 5 обнаружили коробку, в которой находилось тело младенца.

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Как рассказала Добровольская, сейчас экспертизой предварительно установлено, что ребенок мог родиться в роддоме, но потом умер. На теле новорожденного ребенка обнаружены следы того, что проводилось профессиональное вскрытие, очевидно медиками больницы. Также ребенок соответственно одет и загримирован для захоронения. Его тело могли выдать родителям для захоронения, но они оставили его на лестничной клетке многоэтажки.

Сейчас проводится ряд экспертиз, устанавливаются причины смерти ребенка и где могло проводиться вскрытие. Также принимаются меры с целью установления женщины, которая родила ребенка.