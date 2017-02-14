В оккупированном Донецке прогремел взрыв (фото)

В Донецке сегодня, 14 февраля, утром прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что взрыв произошел в Куйбышевском районе, возле Донецкого казенного завода химических изделий.

Пользователи соцсетей, которые видели взрыв и его последствия сообщают, что от взрыва во многих окнах вылетели стекла.

Как сообщал УНИАН ранее, в с. Доброслав Одесской произошел мощный взрыв газа в жилом доме. На момент взрыва, людей в доме не было. Однако, взрывная волна разрушила здание.