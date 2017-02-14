В оккупированном Донецке прогремел взрыв (фото)
10:43, 14 февраля 2017Происшествия
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Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка.
Взрыв прогремел возле ДКЗХВ / facebook.com/chetveryakova
В Донецке сегодня, 14 февраля, утром прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
facebook.com/chetveryakova
Отмечается, что взрыв произошел в Куйбышевском районе, возле Донецкого казенного завода химических изделий.
facebook.com/chetveryakova
Пользователи соцсетей, которые видели взрыв и его последствия сообщают, что от взрыва во многих окнах вылетели стекла.
facebook.com/chetveryakova
Как сообщал УНИАН ранее, в с. Доброслав Одесской произошел мощный взрыв газа в жилом доме. На момент взрыва, людей в доме не было. Однако, взрывная волна разрушила здание.
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