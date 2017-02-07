В центре Одессы машину запарковали на путях: движение трамваев заблокировано

Кроме сложных погодных условий, движению общественного транспорта в Одессе мешают неправильно припаркованные автомобили. Во вторник один из таких инцидентов произошел возле дома №52 по Преображенской улице.

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Как сообщает со ссылкой на очевидцев "Думская", водитель "Пежо" припарковался прямо на трамвайных путях.