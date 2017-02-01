В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26 россиянами: наша авиация ничего не нарушала

Спикер военно-морских сил Украины Олег Чубук заявил, что украинская авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены, передает 112 Украина.

"Мы только можем сказать, что ситуация развивается в такой вот не очень хорошей динамике. ВМС Украины, авиация ничего не нарушала, поэтому полеты авиации нашей и транспортной, и другой морской авиации будут продолжены. Проводятся учения Военно-морских Сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Коррективы в ход обучения внесены не будут, поэтому мы на своей земле, это наша морская экономическая зона", - заявил Чубук.

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Также он прокомментировал тот факт, что в районе Одесского газового месторождения экипаж обстрелянного самолета Ан-26 обнаружил работу радиолокационной станции (РЛС) РФ для наведения ракет.

"Сейчас проводится еще экспертиза, которая также будет доведена до общественности. Вообще она используется для наведения ракет для противовоздушной обороны. Ну, там также и корабли российские находились буквально в районе вышек. Они практически постоянно находятся на так называемом "дежурстве", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.