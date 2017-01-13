Сегодня состоится перекрестный допрос Пашинского и подстреленного им мужчины - СМИ

Как передает корреспондент ТСН, допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса.

На месте уже прибыли следователи, свидетель, пострадавший находится в индивидуальной палате. Сейчас ждут нардепа. Допрос должны были начать в полдень, и не знают, насколько он затянется.

Пострадавший говорит, что перед допросом не волнуется и не имеет к Пашинскому никаких вопросов. "Чего мне бояться? Не я же стрелял!", - сказал Химикус журналистам ТСН.

Водитель микроавтобуса – ключевой свидетель по делу, но до сегодняшнего дня о его позиции и версии события не было известно. Так же не известно его местонахождение ни стороне пострадавшего, ни прессе.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря нардеп Сергей Пашинский имел конфликт с жителем Васильковского района на Киевщине, во время которого политик использовал огнестрельное оружие.

В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Вячеслав Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не ему в туловище.