Во Львове правоохранители изъяли посылку из США с боеприпасами

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, в Шевченковский отдел полиции 11 января поступило сообщение от дежурного одного из таможенных постов о том, что в посылке, поступившей из США на имя жительницы города Чортков Тернопольской области, вероятно, упакованы боеприпасы.

Читайте также В Славянске полиция нашла тайник с гранатами на городском пустыре

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли посылку, в которой были патроны для нарезного оружия калибра 308 - 120 штук и патроны для гладкоствольного оружия 12 калибра в количестве 55 штук. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Харькове по почте отправляли оружие.