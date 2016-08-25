В Харькове по почте отправляли оружие
14:30, 25 августа 2016Общество
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В посылке обнаружили автомат Калашникова и револьвер.
По материалам СБУ открыто уголовное производство / фото: УНИАН
В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила канал пересылки оружия по почте.
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Как сообщил начальник пресс-центра облуправления СБУ Владислав Абдула, оперативники спецслужбы обнаружили в одном из почтовых отделений города посылку с автоматом Калашникова с глушителем и патронами, а также револьвер "Наган".
По материалам СБУ открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием". Следствиепродолжается.
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