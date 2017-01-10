В Днепре в результате взрыва самогонного аппарата пострадали малолетний ребенок и его отец.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, событие произошло 9 января.

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По ее словам, сотрудники полиции установили, что на момент взрыва на кухне квартиры, кроме 24-летнего мужчины находился его сын 2015 года.

«В результате взрыва ребенок получил 25% ожогов тела. Мальчик был доставлен в областную детскую клиническую больницу, где ему оказана неотложная помощь. Также госпитализировали отца ребенка, который непосредственно занимался незаконным промыслом. Он получил 20% ожогов тела», - отметила Старчевская.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).