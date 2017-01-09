В Одесской области во время расчистки заснеженных трасс умер сотрудник дорожной службы
В Одесской области во время расчистки заснеженных трасс от сердечного приступа умер сотрудник дорожной службы.
Как сообщил УНИАН представитель Одесской областной государственной администрации, мужчина умер недалеко от села Спасское Татарбунарского района во время расчистки трассы Одесса-Рени.
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«Ему стало плохо… По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа», - сказал представитель ОГА.
Еще два человека во время спасения людей, оказавшихся в автомобилях в снежных заносах, получили травмы. В частности, обморожение обеих рук получил сотрудник ГСЧС, а бульдозерист сломал ногу.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 января в город Измаил Одесской области из села Кирнички прибыла колонна автомобилей, освобожденных из снежных заносов на юге региона. В частности, прибыли более 30 автомобилей и два пассажирских автобуса – свыше 250 человек.
6 января на юге Одесской области, на заваленной снегом трассе вблизи села Кирнички, в заторах оказались десятки автомобилей, а также автобусы. Все эти люди, спасенные в снежных заносах, ночевали в Кирничках, где была развернута полевая кухня.