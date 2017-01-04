Во Львове перевернулась маршрутка (фото)

Сегодня во Львове на выезде из города возле завода «Энзим» перевернулась маршрутка №105. Об этом сообщает Патрульная полиция Львова, передает Zaxid.net.

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Вероятной причиной ДТП стала скользкая дорога на которой занесло водителя «Daewoo Lanos». Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с неуправляемым авто, наехал на бордюр, от чего маршрутка перевернулась на бок.

По данным патрульной полиции, обошлось без жертв.

«Маршрутка ехала из Винников до Львова без пассажиров. Водителю маршрутки вызвали карету скорой. Автобус находился не на рейсе», – сообщили в патрульной полиции.

Водителю автобуса вызвали скорую помощь. На месте работает полиция.