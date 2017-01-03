Полиция расследует гибель двух военных вблизи Марьинки как умышленное убийство

16:31, 03 января 2017
Происшествия
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По факту гибели двух военнослужащих и ранения еще двух в Марьинке открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области.

"Досудебное расследование ведется Марьинським отделением полиции совместно с Военной службой правопорядка", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 января около 20.40 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение из больницы г. Курахово, что от огнестрельных ранений скончались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, 39 и 45 лет. Еще двое мужчин 19 и 26 лет, госпитализированы.

По данным Военной службы правопорядка, предварительно установлено, что к трагическому происшествию привело неосторожное обращение с оружием.

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Теги: #полиция#военные#ВСУ