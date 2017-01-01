Спасатели за прошедшие сутки осуществили по вызову "101" 853 выезда - ГСЧС
Спасатели за прошедшие сутки осуществили по вызову "101" 853 выезда.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Подразделениями ГСЧС в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативному реагированию на происшествия и ликвидации их последствий, по тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 853 выезда», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате принятых мер спасено 14 человек, а также 90 зданий и 5 единиц автотракторной техники.
Читайте такжеВ Киеве погибли четверо детей во время пожара в доме
В частности, в пгт Великая Лепетиха Херсонской области в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших. Предполагаемая причина смерти - отравление угарным газом.
Правоохранительными органами проводится расследование.
В с. Русава Ямпольского района Винницкой области во время пожара в частном жилом доме погиб 37-летний мужчина. Его тело обнаружено пожарными после ликвидации возгорания, произошедшего в одной из жилых комнат дома.
Причина пожара устанавливается.