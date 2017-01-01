Спасатели за прошедшие сутки осуществили по вызову "101" 853 выезда - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Подразделениями ГСЧС в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативному реагированию на происшествия и ликвидации их последствий, по тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 853 выезда», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате принятых мер спасено 14 человек, а также 90 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

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В частности, в пгт Великая Лепетиха Херсонской области в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших. Предполагаемая причина смерти - отравление угарным газом.

Правоохранительными органами проводится расследование.

В с. Русава Ямпольского района Винницкой области во время пожара в частном жилом доме погиб 37-летний мужчина. Его тело обнаружено пожарными после ликвидации возгорания, произошедшего в одной из жилых комнат дома.

Причина пожара устанавливается.