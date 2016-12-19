В Коломые двух белорусов задержали при попытке обменять фальшивые купюры в 500 евро

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области,

17 декабря в полицию поступило сообщение от кассира одного из пунктов обмена валют в городе Коломые, что неизвестный мужчина пытался обменять две купюры номиналом по 500 евро с признаками подделки на украинскую гривню.

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На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, по подозрению в причастности к незаконным действиям, задержали двух мужчин - 34 и 35-летнего граждан Белоруссии.

В сообщении отмечается, что преступники осознавали противоправный и общественно опасный характер своих действий. "Когда у кассира возникли сомнения в том, что купюры настоящие, один из мужчин, с целью сокрытия факта совершения уголовного правонарушения, разорвал имеющиеся у него купюры банкнотами по 500 евро в количестве 7 штук (3,5 тыс. евро), а также те, которые вернула кассир, после чего выбросил в мусорник», - сообщили в полиции.

В помещении пункта обмена были обнаружены и изъяты разорванные купюры.

Начато досудебное расследование по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (хранение с целью сбыта, а также незаконного сбыта фальшивой иностранной валюты, совершенной по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины).

Мужчины задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Указанные лица обоснованно подозреваются в совершении других аналогичных преступлений на территории Ивано-Франковской области. Проводится следствие.