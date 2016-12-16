На Сумщине возле стратегически важного предприятия задержали женщину с 22 боевыми гранатами

15:15, 16 декабря 2016
Происшествия
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В городе Ромны Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, у которой изъяли 22 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ / Фото: СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в области, оперативники спецслужбы задержали женщину сегодня, 16 декабря, на территории газовой котельной предприятия, работающей в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

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Кроме того, во время осмотра территории вокруг предприятия правоохранители обнаружили тайник, где хранилась еще одна граната РГД-5 с запалом.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливается цель пребывания задержанной вблизи стратегически важного объекта», - говорится в сообщении.

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Теги: #граната#СБУ#Сумщина