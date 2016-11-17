В Одесской области от отравления грибами умер малолетний ребенок

Как сообщили в райгосадминистрации, в Арцизском районе повальное увлечение сбором грибов и употребление их в пищу привело к массовому отравлению.

По состоянию на 17 ноября, с диагнозом «отравление грибами» в больнице оказались 10 человек. Среди них - две семьи из города Арциза.

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«Ребенок в возрасте 1,8 месяцев скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу, остальные - в тяжелом состоянии», - сообщили в райадминистрации.

Отмечается, что сообщение о трех последних пострадавших поступило в РГА сегодня в 6.00 от медсестры реанимационного отделения. «В отделение с диагнозом «отравление грибами» в тяжелом состоянии доставили семью из села Виноградовка - отец, мать и сын», - отметили в РГА.