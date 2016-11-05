В Краматорске "заминировали" железнодорожный вокзал

В Краматорске эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в связи с сообщением о «заминировании» здания вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что здание окружили правоохранители, пассажиров и персонал «Укразилизныци» были эвакуированы.

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«На месте работают взрывотехники, периметр вокзала охраняют полицейские Краматорского ОП и патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Ранее в Лисичанске Луганской области правоохранители предупредили теракт на железнодорожном вокзале. В отделение полиции поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале в Лисичанске обнаружили подозрительный предмет в урне для мусора.

«В первую очередь, был эвакуирован персонал железнодорожного вокзала и граждане, которые находились в помещениях вокзала. 30 работников и пассажиров были немедленно эвакуированы из здания», - говорилось в сообщении.

Правоохранители, выехав на место, с помощью служебных собак, нашли взрывное предмет на входе к вокзалу. Оказалось, что это были три тротиловые шашки.