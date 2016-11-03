"Закон Савченко" в действии: в Винницкой области задержали лиц, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера

За несколько часов сотрудники полиции совместно с коллегами из областного управления Нацполиции Винницкой области разыскали и задержали лиц, причастных к убийству пожилого человека.

Ими оказались двое ранее судимых местных жителей, которые досрочно освободились из мест лишения свободы по "закону Савченко", сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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Отмечается, что 76-летний пенсионер работал охранником в одной из местных организаций. Когда утром пожилой мужчина не появился на работе, коллеги пошли к нему домой, чтобы выяснить причину отсутствия. Увидев закрытую дверь, вызвали скорую помощь, так как подумали, что пожилому человеку стало плохо. Врачи лишь констатировали смерть окровавленного хозяина дома и вызвали полицию.

Во время осмотра тела потерпевшего сотрудники полиции обнаружили многочисленные повреждения в области головы. Судебно-медицинский эксперт установил, что пенсионера избили, а потом задушили.

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По словам руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса, полицейские провели подворный обход, опросили соседей, изучили записи с камер видеонаблюдения на магазинах, расположенных неподалеку от дома погибшего, проверили лиц, недавно освобожденных из мест лишения свободы.

Подозрения оперативников о причастности к убийству пенсионера упали на двух местных жителей возрастом 36 и 47 лет. Они недавно досрочно освободились из мест лишения свободы по «закону Савченко», где отбывали наказание за совершение краж, соединенных с проникновением в жилье. Полицейские задержали их по месту жительства. У одного из них во время обыска обнаружены окровавленные вещи.

Задержанные в совершении преступления сознались. По предварительным данным следствия, злоумышленники проникли в дом пенсионера с целью грабежа ночью, разбив окно. Хозяина, который вышел на шум, избили и задушили. В доме злоумышленники искали деньги и водку, но, ничего не найдя, пошли домой.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемые в убийстве пенсионера задержаны в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения на период досудебного расследования.