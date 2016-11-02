В Днепре ночью произошел масштабный пожар (фото)
10:45, 02 ноября 2016Происшествия
497 0
Пожар возник на чердаке дома. Повреждена крыша и перекрытия дома на 3-х хозяев, на общей площади 200 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал / Фото dp.dsns.gov.ua
Вчера, 1 ноября, в 23:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Соборном районе Днепра по улице 9 Января.
Читайте такжеВ Харьковской области в результате пожара из-за новогодней гирлянды погибли двое малолетних девочек
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
Пожар возник на чердаке дома. Повреждена крыша и перекрытия дома на 3-х хозяев, на общей площади 200 квадратных метров.
«В 1:14 пожар был локализован, а в 02:26 ликвидирован полностью. В общем привлечено 28 человек личного состава и 6 единиц техники», - отмечают в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара и ущерб устанавливают правоохранители.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter