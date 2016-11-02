В Днепре ночью произошел масштабный пожар (фото)

Вчера, 1 ноября, в 23:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Соборном районе Днепра по улице 9 Января.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар возник на чердаке дома. Повреждена крыша и перекрытия дома на 3-х хозяев, на общей площади 200 квадратных метров.

«В 1:14 пожар был локализован, а в 02:26 ликвидирован полностью. В общем привлечено 28 человек личного состава и 6 единиц техники», - отмечают в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара и ущерб устанавливают правоохранители.