Во Львове квартиру предпринимателя обокрали на более чем полтора миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, в полицию с заявлением об ограблении обратился 34-летний львовянин, который занимается предпринимательской деятельностью.

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По его словам, 15 октября злоумышленники воспользовались его непродолжительным отсутствием дома и в период с 13:00 до 18:00, подобрав ключи к замкам входной двери, похитили из квартиры 10 тыс. евро, 28 тыс. долл., 42 тыс. грн, а также две пары наручных часов швейцарского и японского производства.

По информации полиции, общая стоимость украденного оценивается в 1,6 млн гривень. Правоохранители устанавливают причастных к краже.