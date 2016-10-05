Гибель военного в Николаеве: следователи не исключают версию убийства (видео)

Внутри части работает следственно-оперативная группа, с журналистами сейчас здесь не общаются и внутрь не пускают, пишет ТСН.uа.

Как отмечается, фамилии и имени пока не называют, однако известно, что ему было 33 года. Он служил уже 8 месяцев танкистом по контракту. Также известно, что он зарегистрирован в Николаевской области.

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Версию, что это был несчастный случай, правоохранители отвергают. Потому что, говорят, конструкция окон такая, что случайно выпасть он не мог.

Так, уголовное производство открыли по факту умышленного убийства.

"Без каких-либо усилий выпасть из помещения военный не мог. Следствие рассматривает версию убийства этого военного и факт самоубийства, но пока предварительно факту в отношении физической силы к военнослужащему не установлено", - рассказывает военный прокурор Прокуратуры Николаевского гарнизона Александр Кот.

Журналистам стало известно, что мужчина выпал из окна санузла. Он как раз вернулся с самовольного покидания части и должен был писать объяснительную записку. Что произошло сегодня утром в казарме, следователи опрашивают сослуживцев погибшего.

Также назначена экспертиза, чтобы выяснить был ли военный выпившим.