На Киевщине погиб солдат, Муженко отстранил двух командиров

По решению начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил генерала Виктора Муженко от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования отстранен командир воинской части и командира подразделения, где погиб солдат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Возникли сомнения в объективности расследования, которое проводилось в военный части. Поэтому было принято решение отстранить от должности командира части и командира подразделения до окончания следствия", – отметил Муженко.

Главнокомандующий подчеркнул, что лично будет контролировать, чтобы военная служба правопорядка в ВСУ объективно расследовала обстоятельства и причины смерти 32-летнего солдата Игоря Тимощука, который проходил службу в военной части в поселке Семиполки на Киевщине.

Как известно, 32-летний солдат Игорь Тимощук умер в главном военном клиническом госпитале Киева. По данным СМИ, он попал в больницу после жестокого избиения.