В Днепре трамвай сошел с рельсов (фото)

21:18, 30 сентября 2016
Происшествия
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Инцидент произошел между ул. Вернадского и Баррикадной.

Трамвай сошел с рельсов / 056.ua

В Днепре в пятницу вечером трамвай №1 сошел с рельсов. Об этом со ссылкой на очевидцев передает 056.ua.

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Уже сейчас на месте происшествия идут ремонтно-восстановительные работы.

Трамвай сошел с рельсов / 056.ua

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