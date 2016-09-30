В Днепре трамвай сошел с рельсов (фото)

В Днепре в пятницу вечером трамвай №1 сошел с рельсов. Об этом со ссылкой на очевидцев передает 056.ua.

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Уже сейчас на месте происшествия идут ремонтно-восстановительные работы.