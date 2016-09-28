На Харьковщине задержали местного жителя-боевика "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, сотрудники СБУ и полиции задержали мужчину в конце прошлой недели.

По данным СБУ, 43-летний житель Харьковской области во время пребывания на заработках в Москве был завербован в незаконные вооруженные формирования террористической организации "ЛНР". В течение января-апреля 2015 года он принимал участие в боевых действиях на стороне пророссийских террористов против Вооруженных сил Украины, находясь в должности оператора пусковой установки противотанковых управляемых ракетных снарядов.

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Оперативники спецслужбы задержали боевика на территории Купянского района, где он скрывался от правоохранителей.

Во время обыска по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли боевую гранату Ф-1, патроны к автомату Калашникова, а также флешку с фотоснимками его военного билета, выданного так называемым "министерством обороны ЛНР", и многочисленные фото - и видеодоказательства его пребывания среди террористов. Следствие продолжается.