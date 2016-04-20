На Луганщине задержали местного агента российских спецслужб

Как сообщает пресс-центр СБУ, бывший боевик выехал в Белгородскую область РФ, чтобы не "рисковать" жизнью в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции.

В России житель Троицкого района был завербован представителями главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ.

После прохождения соответствующей подготовки он был назначен российскими спецслужбами резидентом в пограничном Троицком районе Луганской области.

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Главной задачей агента было создание в районе антиукраинского подполья для организации акций по дестабилизации ситуации и подготовки условий для силового захвата власти в районе.

Благодаря широкому кругу связей среди жителей района он получал информацию о деталях охраны государственной границы Украины, подразделениях Вооруженных сил, дислоцированных в районе. Резидент также собирал данные о представителях правоохранительных и государственных органов и структур относительно их политических взглядов.

Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается спецоперация для задержания сообщников, привлеченных агентом для подрывной деятельности.