На Житомирщине задержан военнослужащий, который торговал оружием
В Житомирской области задержан военнослужащий, торговавший оружием.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Житомирского гарнизона.
Так, 27 сентября ночью военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Житомирской области задержан военнослужащий, который продавал военное имущество.
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Военного задержали в рамках контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента.
Правоохранители задокументировали факт продажи двух гранат, двух запалов к гранате, электродетонаторов и тротиловых шашек.
Во время обыска по месту жительства военнослужащего было выявлено дополнительно 500 патронов для стрелкового оружия.
Сейчас решается вопрос о сообщении военнослужащему подозрения в незаконной торговле оружием.