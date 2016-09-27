На Житомирщине задержан военнослужащий, который торговал оружием

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Житомирского гарнизона.

Так, 27 сентября ночью военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Житомирской области задержан военнослужащий, который продавал военное имущество.

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Военного задержали в рамках контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента.

Правоохранители задокументировали факт продажи двух гранат, двух запалов к гранате, электродетонаторов и тротиловых шашек.

Во время обыска по месту жительства военнослужащего было выявлено дополнительно 500 патронов для стрелкового оружия.

Сейчас решается вопрос о сообщении военнослужащему подозрения в незаконной торговле оружием.