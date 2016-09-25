Под Харьковом перевернулась фура, перевозившая свиней

Авария произошла в Индустриальном районе Харькова, пишет 057.ua.

Сообщается, что не доезжая до торговых рядов рынка "1-й километр" перевернулась фура со свиньям.

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Напуганные животные разбежались по округе и их пришлось ловить патрульным, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Как сообщается на странице сообщества Харьков City в соцсети Вконтакте, во время движения у машины порвалось колесо, и она завалилась набок.

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Свиньи начали разбегаться, их помогали ловить два экипажа патрульных полицейских и случайные водители. За десять минут всех животных согнали в кучу, погрузили в другой грузовик и увезли.

Водитель грузовика в результате аварии получил травму головы и ушибы.