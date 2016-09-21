На Тернопольщине чиновник в баре ранил мужчину из травматического пистолета

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, о мужчине с огнестрельным ранением ноги в местный отдел полиции вчера сообщили медики Кременецкой районной больницы.

Во время операции у него обнаружили повреждения от выстрелов резиновыми пулями. Пострадавший мужчина отказался предоставить детальные показания об обстоятельствах преступления.

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В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что в одном из развлекательных заведений райцентра отдыхала компания высокопоставленных чиновников из нескольких районов Тернопольщины.

Среди отдыхающих началась ссора, один из них выстрелил в оппонента из пистолета.

На данный момент правоохранители устанавливают личность стрелка и ищут свидетелей преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).