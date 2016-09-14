В Харькове осудили мужчину за сожжение флага Украины

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на Единый реестр судебных решений Украины, 9 мая пьяный мужчина, находясь вблизи магазина "АТБ", по проспекту Тракторостроителей, 107, на входе которого был государственный флаг Украины, снял его с места крепления и пошел с ним домой.

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Находясь возле подъезда, мужчина установил флаг в вертикальное положение, воткнув древко между дощечками сиденья скамейки и поджег полотнище.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Московский районный суд Харькова 7 сентября признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 338 УК Украины (публичное надругательство над государственным флагом Украины) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 850 гривень.