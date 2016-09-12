"Похищенная" из собственного автомобиля пара вернулась домой, инцидент отказывается комментировать - полиция

Об этом изданию "Страна" сообщил спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

"Сегодня утром пара вернулась домой. Никаких комментариев по поводу инцидента они, пока что, не дают. Если не обратятся в Нацполицию, то нам придется закрыть уголовное производство, которое было открыто ранее", - прокомментировал Жукович.

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По его словам, видео, на котором пару силой вытаскивают из авто, еще не означает факт реального похищения.

Как сообщал УНИАН, на Софиевской Борщаговке были похищены мужчина и женщина. Несколько неизвестных мужчин сначала избили водителя, а потом силой вытащили из авто его спутницу.