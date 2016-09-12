"Похищенная" из собственного автомобиля пара вернулась домой, инцидент отказывается комментировать - полиция
Похищенные из собственного автомобиля мужчина и женщина уже вернулись домой.
Об этом изданию "Страна" сообщил спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
"Сегодня утром пара вернулась домой. Никаких комментариев по поводу инцидента они, пока что, не дают. Если не обратятся в Нацполицию, то нам придется закрыть уголовное производство, которое было открыто ранее", - прокомментировал Жукович.
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По его словам, видео, на котором пару силой вытаскивают из авто, еще не означает факт реального похищения.
Как сообщал УНИАН, на Софиевской Борщаговке были похищены мужчина и женщина. Несколько неизвестных мужчин сначала избили водителя, а потом силой вытащили из авто его спутницу.