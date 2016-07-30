В центре Запорожья возле филиала банка ночью прогремел взрыв

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, информация о взрыве поступила правоохранителям 30 июля в 02.35.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и специалисты взрывотехнической службы.

«Взрыв произошел вследствие срабатывания неустановленного устройства. Взрывом повреждены два стеклопакета и внешний блок системы кондиционирования. Проникновение в помещение банка не было. Пострадавших нет», - сообщили в полиции.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Полиция проводит мероприятия для установления лица, причастного к совершению уголовного правонарушения.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения – ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.