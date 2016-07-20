В СБУ рассказали подробности спецоперации в Дарницком районе Киева (фото)

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook.

«В Борисполе правоохранители изъяли полтора грамма наркотика у капрала, работающего в центре обслуживания подразделений столичного главка полиции», - отметила она.

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По словам пресс-секретаря СБУ, во время второго этапа операции сотрудники спецслужбы "вышли" в столице на майора – сотрудника дежурной службы одного из райуправлений Главного управления Нацполиции в Киеве. СБУ установила его причастность к функционированию нарколаборатории по изготовлению амфетамина в Борисполе. При задержании майор, находясь в состоянии аффекта, протаранил машину оперативников.

Отмечается, что сотрудники СБУ продолжают операцию по задержанию полицейского.

«В автомобиле, который полицейский бросил в центре Киева, правоохранители изъяли остатки вещества, похожего на амфетамин. Сотрудники СБ Украины продолжают спецоперацию. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины», - добавила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Гитлянская сообщила о проведении сотрудниками СБУ в Дарницком районе столицы спецоперации по задержанию лиц, причастных к торговле наркотиками.