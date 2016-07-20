СБУ проводит в Киеве спецоперацию против наркоторговли
17:55, 20 июля 2016Происшествия
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В Дарницком районе столицы сотрудники СБУ проводят спецоперацию по задержанию лиц, причастных к торговле наркотиками.
СБУ проводит в Киеве спецоперацию / УНИАН
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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«Продолжается операция по задержанию людей, причастных к торговле наркотиками. Сейчас спецоперация в активной фазе», - заявила она.
В то же время пресс-секретарь СБУ опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что операция спецслужбы в Дарницком районе сопровождалось выстрелами.
«Стрельбы не было», - сказала она.
Ранее в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua появилось сообщение о том, что в направлении Ленинградской площади со стрельбой едут два авто: Тойота Ленд Крузер АА0602 и БМВ Х5". Введен оперативный план "Перехват".
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