СБУ проводит в Киеве спецоперацию против наркоторговли

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Продолжается операция по задержанию людей, причастных к торговле наркотиками. Сейчас спецоперация в активной фазе», - заявила она.

В то же время пресс-секретарь СБУ опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что операция спецслужбы в Дарницком районе сопровождалось выстрелами.

«Стрельбы не было», - сказала она.

Ранее в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua появилось сообщение о том, что в направлении Ленинградской площади со стрельбой едут два авто: Тойота Ленд Крузер АА0602 и БМВ Х5". Введен оперативный план "Перехват".