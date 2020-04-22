В Харькове девушка убила кота возле остановки транспорта (фото 18+)

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

В Харькове на глазах у изумленных прохожих девушка задушила дворового кота.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел возле дома №5 по ул. 23 Августа, пишет "Город Х".

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"Во вторник, 21.04.2020, эта сущность задушила кота ни за что, просто так, потому что мимо пробегал. С ней был парень, похож на наркомана, говорил, чтобы выкинула кота. Но когда полиция приехала, он ушел", - утверждают свидетели происшествия.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Их вызвал 26-летний парень, который сообщил, что возле остановки общественного транспорта женщина бьет и душит кота.

"По приезду полицейские увидели 34-летнюю девушку, которая держала в руке мертвое животное. Вела себя неадекватно, поэтому ее госпитализировали в больницу", - отметили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Ранее в Запорожье неизвестные подожгли кота. Животное выжило, однако нуждается в лечении.