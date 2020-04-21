Евросоюз готов помочь Украине в ликвидации пожаров в Зоне отчуждения - посол

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля, сгорело десятки гектаров леса.

Евросоюз готов помочь Украине в ликвидации пожаров в Зоне отчуждения.

Об этом представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий сообщил в Twitter.

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«ЕС всегда поддерживает Украину. Во время нашего разговора Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне», - написал он.

Точицкий добавил, что в Украине высоко ценят готовность ЕС помогать Украине.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.

На сегодня в Чернобыльской зоне продолжается локализация трех пожаров. В тушении огня задействованы более 1,3 тыс. человек и 299 единиц техники, в том числе три вертолета.