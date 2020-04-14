В Одессе виртуальные террористы "заминировали" десятки объектов (видео)

Минеру, если его поймают, грозит до пяти лет тюрьмы.

Виртуальные террористы активизировались в Одессе - неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких объектов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, о минировании десятков важных городских объектов, сообщили накануне в анонимке, поступившей на электронную почту полиции. Одновременными взрывами угрожали, в частности, нескольким больницам, вокзалам, порту и аэродрому. Людей из заведений, которые были открыты, эвакуировали.

Специалисты проверили все здания и никакой опасности не обнаружили.

Виртуальному шутнику грозит до 5 лет тюрьмы.