В Одессе виртуальные террористы "заминировали" десятки объектов (видео)
12:14, 14 апреля 2020Происшествия
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Минеру, если его поймают, грозит до пяти лет тюрьмы.
Минировании больниц и вокзала: в Одессе активизировались виртуальные террористы
Виртуальные террористы активизировались в Одессе - неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких объектов.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, о минировании десятков важных городских объектов, сообщили накануне в анонимке, поступившей на электронную почту полиции. Одновременными взрывами угрожали, в частности, нескольким больницам, вокзалам, порту и аэродрому. Людей из заведений, которые были открыты, эвакуировали.
Специалисты проверили все здания и никакой опасности не обнаружили.
Виртуальному шутнику грозит до 5 лет тюрьмы.
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