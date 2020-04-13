В Одесской области мужчина избил подполковника полиции за замечание об отсутствии защитной маски

Правоохранитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В райцентре Беляевка Одесской области вчера местный житель избил полицейского за замечание об отсутствии защитных масок у группы людей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел возле одного из магазинов, где стояла группа людей, у которых не было защитных масок.

«Бывший при исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского отдела полиции остановился, чтобы сделать замечание этой группе людей, которые находились возле магазина. В это же время туда подъехал 23-летний злоумышленник - выйдя из автомобиля, он ударил несколько раз полицейского в лицо», - рассказали в управлении.

Отмечается, что подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Злоумышленника задержали, предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.