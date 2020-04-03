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Полиция задержала мужчину, напавшего на съемочную группу телеканала ZIK (видео)

14:07, 03 апреля 2020
Происшествия
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Им оказался 55-летний житель Броваров Киевской области. Полиция открыла уголовное производство по статье 345, говорится в сюжете ТСН.

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Все случилось на съемке сюжета о соблюдении правил карантина на спортивной площадке. Тот начал препятствовать работе группы, в частности, пинал журналистку и оператора.

Как сообщал ранее УНИАН, в Хмельницкой области владелец магазина, где продают средства личной гигиены, напал на журналистку телеканала NewsOne во время съемки сюжета о продаже медицинских масок.

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