В Сумской области по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержан ее 25-летний отчим

Злоумышленник принуждал ребенка к сексу в течение последних трех лет.

На Сумщине по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержан ее 25-летний отчим.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко, об изнасиловании малолетней девочки 31 марта в полицию сообщила ее мать.

По словам женщины, девочка призналась в том, что отчим периодически совершает по отношению к ней действия сексуального характера.

«Мужчина просил девочку держать это в секрете, однако она рассказала матери. По словам злоумышленника, он начал встречаться с женщиной, 1986 г.р. около 9 лет назад. Кроме того, у них есть двое общих детей - 2014-го и 2016-го г. р.», - отметила Науменко.

Также она добавила, что до обращения заявительницы в полицию семья характеризовалась положительно.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции Сумской области, инцидент произошел в одном из райцентров области.

«Сотрудники полиции разыскали мужчину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанный сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет», - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и объявили о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.