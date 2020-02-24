Звал Андрюху: в Киеве сняли голого водителя, лежащего посреди дороги (видео)
17:09, 24 февраля 2020Происшествия
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Как только мужчина услышал сигналы скорой помощи, он собрал вещи, сел в машину и уехал.
Мужчина был полностью без одежды / скриншот из видео
На Голосеевском проспекте в Киеве водитель вышел из своего автомобиля, разделся догола, лег на дорогу и кричал «Андрюха!».
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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в понедельник, 24 февраля.
"Неадекватный водитель Volkswagen устроил перформанс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать "Андрюха!" - говорится в сообщении.
Утверждается, что как только мужчина услышал сигналы скорой помощи, он собрал вещи, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в Днепре прохожие засняли на видео голого неадекватного мужчину, который бегал по улице Кондратюка, бросался на людей и залезал на автомобили.
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