Звал Андрюху: в Киеве сняли голого водителя, лежащего посреди дороги (видео)

17:09, 24 февраля 2020
Происшествия
368 0
Мужчина был полностью без одежды / скриншот из видео

Читайте такжеВ Николаеве голый мужчина пробрался в спортшколу с детьми (видео 18+)

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в понедельник, 24 февраля.

"Неадекватный водитель Volkswagen устроил перформанс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать "Андрюха!" - говорится в сообщении.

Утверждается, что как только мужчина услышал сигналы скорой помощи, он собрал вещи, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Днепре прохожие засняли на видео голого неадекватного мужчину, который бегал по улице Кондратюка, бросался на людей и залезал на автомобили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter