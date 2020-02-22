В Мариуполе на меткомбинате из-за нарушения правил безопасности погибла машинист конвейера

По факту гибели 57-летней женщины открыто уголовное производство.

В Мариуполе на металлургическом комбинате из-за нарушения правил безопасности погибла машинист конвейера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование по факту гибели машиниста конвейера на территории аглофабрики частного акционерного общества «ММК им. Ильича».

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Установлено, что 21 февраля около 18.10 на решетке конвейера, расположенного на территории указанного предприятия, выявлено тело 57-летней женщины-машиниста с множественными телесными повреждениями.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.