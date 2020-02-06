В центре Киева у 18-летнего парня нашли кастет (фото)

Изъятый предмет направили на экспертизу.

В центре Киева правоохранители разоблачили парня, у которого был при себе кастет.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, это произошло во время несения службы на фильтрационном пункте на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Правоохранители остановили молодого человека для проверки, в ходе которой обнаружили предмет, похожий на кастет.

"Для документирования происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у 18-летнего уроженца Черкасской области обнаруженный предмет и направила на экспертизу. Событие должным образом зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг правоохранители усилили охрану правопорядка в центре Киева. Сейчас под Верховной Радой собираются участники акции против принятия закона о рынке земли, а под Офисом президента - участники акции, требующие встречи с президентом, чтобы выразить ему свои опасения по поводу принятия закона о рынке земли.