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В центре Киева у 18-летнего парня нашли кастет (фото)

11:00, 06 февраля 2020
Происшествия
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Изъятое направили на экспертизу / Фото: Нацполиция

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, это произошло во время несения службы на фильтрационном пункте на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Правоохранители остановили молодого человека для проверки, в ходе которой обнаружили предмет, похожий на кастет.

"Для документирования происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у 18-летнего уроженца Черкасской области обнаруженный предмет и направила на экспертизу. Событие должным образом зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

По факту проводится проверка / Фото: Нацполиция

Как сообщал УНИАН, в четверг правоохранители усилили охрану правопорядка в центре Киева. Сейчас под Верховной Радой собираются участники акции против принятия закона о рынке земли, а под Офисом президента - участники акции, требующие встречи с президентом, чтобы выразить ему свои опасения по поводу принятия закона о рынке земли.

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