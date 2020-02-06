Центр Киева сегодня усиленно охраняют (фото)

На четверг анонсировано проведение нескольких массовых акций.

Правоохранители в четверг усилили охрану правопорядка в центре столицы.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на усиленное дежурство заступили полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - отметили в полиции.

Организаторов и участников мероприятий правоохранители призвали не нарушать общественный порядок и придерживаться норм законодательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховную Раду должен прийти президент Владимир Зеленский, чтобы провести консультации относительно закона о рынке земли.