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Центр Киева сегодня усиленно охраняют (фото)

09:41, 06 февраля 2020
Общество
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На усиленное дежурство заступили полиция и Нацгвардия / Фото: Нацполиция

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на усиленное дежурство заступили полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - отметили в полиции.

В центре столицы пройдут массовые акции / Фото: Нацполиция

Организаторов и участников мероприятий правоохранители призвали не нарушать общественный порядок и придерживаться норм законодательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховную Раду должен прийти президент Владимир Зеленский, чтобы провести консультации относительно закона о рынке земли.

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