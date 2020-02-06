Под Радой и Офисом президента проходят акции против принятия закона о рынке земли

На площади Конституции уже находятся несколько сотен человек.

Под Верховной Радой собираются участники акции против принятия закона о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, часть участников акции собрались на площади Конституции, а еще небольшое количество - на улице Грушевского.

Сейчас на площади Конституции, где установлена ​​сцена, уже находятся несколько сотен людей, и люди продолжают прибывать.

Участники акции держат флаги с символикой ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Батькивщины", Аграрного союза Украины, а также плакаты с лозунгами: "Ні - продажу землі!", "Продаж землі - продаж майбутнього", "Продана земля - втрачена територія" ("Нет - продаже земли!", "Продажа земли - продажа будущего", "Проданная земля - потерянная территория") и другие.

Акция проходит мирно, со сцены звучат аудиозаписи песен. Движение транспорта на участке улицы Грушевского возле парламента перекрыто.

Под Офисом президента аграрии проводят акцию против введения рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие несколько сотен человек.

Участники акции требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить ему свои опасения относительно принятия закона о рынке земли.

Участвующий в акции председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун выразил основные требования аграриев по внедрению рынка земли.

Читайте такжеЦентр Киева сегодня усиленно охраняют (фото)

"Мы поддерживаем рынок земли. Но есть два принципиальных требования: поэтапность и переходный период, и требование номер два - президент и правительство должны гарантировать нам финансовый инструмент, необходимый для покупки земли малым и средним аграриям. Потому что без гарантий и финансового инструмента - это продажа украинской земли за копейки", - подчеркнул он.

По его словам, поэтапность в земельной реформе должна работать следующим образом: на первом этапе право покупать землю должны получить только физические лица - граждане Украины с ограничением до 500 га, а участие юридических лиц в рынке земли допускается на втором этапе, примерно через 5 лет, с правом покупать не более 5000 га земли.

Около 11.00 аграрии планируют переместиться к Верховной Раде, где сейчас также проходит аналогичная акция протеста.

Как известно, сегодня Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать законопроект о рынке земли.