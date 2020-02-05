Под Киевом парень взорвал гранату отчима, а для врачей придумал историю о петарде (фото)

Начато уголовное производство.

На Киевщине произошел взрыв гранаты, в результате которого был травмирован 21-летний юноша.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, парень получил травму руки в результате взрыва запала от гранаты, а врачам заявил, что причиной травмы является петарда.

"Установлено, что парень вместе с отчимом распивал спиртные напитки. Старший мужчина показал, что имеет гранату. Тогда пасынок взял и начал ее разбирать, указав, что понимает в этом. Однако, при сборке гранаты он допустил ошибку и произошел взрыв, который и привел к травме", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, в доме, где произошел взрыв, найдены остатки запала, гранаты и патроны. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.

"Отчим потерпевшего задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения - домашний арест и объявлено о подозрении", - рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Начато досудебное расследование, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.