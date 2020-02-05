На одесском рынке «7-й километр» китайского предпринимателя проверили на коронавирус из-за жалоб коллег

На бизнесмена медикам пожаловался другой предприниматель.

Сегодня на известном промтоварном рынке «7-й километр» (Одесская обл.) медики проверили китайского предпринимателя на возможное заражение коронавирусом из-за жалоб коллег на его состояние здоровье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе рынка, в среду медики, одетые в специальные защитные костюмы и маски, обследовали предпринимателя, торгующего верхней одеждой.

Как уточнили в пресс-службе, проверка была вызвана тем, что в администрацию предприятия поступает много жалоб от людей, работающих на рынке.

«Люди паникуют из-за коронавируса. Кто-то позвонил и сказал, что человек болен. (По другим данным, позвонил человек, торгующий по соседству, - УНИАН). Поэтому 5 февраля прошла отработка с этим предпринимателем китайской национальности медицинской службы рынка», - пояснили в пресс-службе.

Как выяснилось, у предпринимателя нет признаков заболевания, инфицирования.

Отмечается, что в связи с массовым беспокойством относительно угрозы проникновения коронавируса в страну, на промрынке отрабатывают механизмы взаимодействия медицинской службы предприятия с предпринимателями и посетителями при любых сообщениях о подозрениях на простудные заболевания, грипп и ОРВИ на территории рынка.

У предприятия есть собственная служба охраны здоровья: три медпункта, два из которых работают круглосуточно, и автомобиль скорой помощи. Кроме того, оборудован и оснащен всем необходимым изолятор.

В пресс-службе утверждают, что на рынке в три раза увеличена регламентированная для мест скопления людей санитарная обработка всех общественных помещений, закуплены в необходимых количествах маски, спецкостюмы, а также дополнительные средства дезинфекции.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 5 февраля, в мире зарегистрировано 24 тыс. 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 493 летальных.