На Тернопольщине селяне жалуются на подозрительный монастырь (видео)

В селе считают, что священники прячут в монастыре осужденных.

Жители Малых Загайцев на Тернопольщине обеспокоены тем, кто живет в их мужском монастыре Московского патриархата. Люди утверждают, что в монастыре находят приют мужчины с криминальным прошлым.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«К нам неоднократно обращались из полиции с фамилиями конкретных людей. И эти люди здесь находились», – сказал сельский председатель Петр Максимлюк.

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Гости монастыря также участвуют в драках и часто провоцируют конфликты, уверяют жители села.

У одного из священников – отца Филадельфа – обнаружили огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку. Несколько месяцев назад священник получил условное за незаконное хранение оружия и штраф.

В монастыре ответили, что отец "покаялся, об этом уже забыл. Это дело закрытое. Все, уже молится, кается". А также добавляют, что при храме живут монахи, послушники и рабочие, но проблем они не создают. Селяне, которые живут поблизости, с этим соглашаются.

Впрочем, журналисты указывают, что монастырь находится в поле зрения правоохранителей. Копы восстановили уголовное производство о незаконной передаче государственной земли в пользование монахам, потому что сельские депутаты заявили, что их подписи на решении той сессии – поддельные.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября запорожская полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Илиодора, «адъютанта» митрополита Запорожского Луки с УПЦ (МП).