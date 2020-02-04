В Одессе задержали подозреваемых в вооруженном нападении на посетителей борделя

Чтобы получать информацию о материальном положении потенциальных жертв, злоумышленники специально организовали бордель.

В Одессе задержали 3-х человек за вооруженное разбойное нападение на туристов, являвшихся посетителями борделя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера, 3 февраля, прокуроры совместно с полицейскими задержали группу мужчин после совершения ими разбойного нападения на двоих туристов, посетивших бордель.

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Установлено, что туристы, прибывшие на отдых в Одессу, арендовали жилье в центре города.

Как отмечается, трое мужчин под видом работников охранной фирмы, проникли в эту съемную квартиру и, угрожая туристам пистолетом, завладели 1,2 тыс. долларов.

"В состав группы входили трое местных жителей, двое из которых ранее судимы за тяжкие преступления. Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от "работниц" борделя", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, злоумышленники, чтобы получать информацию о материальном положении потенциальных жертв, специально создали бордель.

"После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали злоумышленникам нужную им информацию. В частности, адрес проживания жертв, наличие денег или ценностей, их местонахождение в доме или квартире, варианты проникновения в их жилье, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", - сообщили в полиции.

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Получив необходимую информацию, участники преступной группировки нападали на потерпевших непосредственно в их доме, или подстерегали при выходе.

Вчерашнее задержание - очередное нападение на клиентов "развлекательного заведения".

В ходе обыска по месту жительства задержанных и в борделе изъято огнестрельное оружие, ножи и другие спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, "черновые" записи и пр. Кроме того, изъяты поддельные денежные купюры.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители также проверяется причастность нападавших к совершению других аналогичных преступлений.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Одессы правоохранители прекратили деятельность борделя, обустроенного в арендованной квартире.