В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину
08:26, 28 января 2020Происшествия
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Личность погибшего не установлена. На вид мужчине 40-50 лет.
Трамвай переехал мужчину в Харькове / фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода, в результате полученных травм мужчина скончался.
Об этом сообщает областная полиция.
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Инцидент произошел вечером 27 января возле дома на проспекте Тракторостроителей. Трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователь решает вопрос о квалификации этого факта по Уголовному кодексу.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, накануне в Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина.
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