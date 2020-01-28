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В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину

08:26, 28 января 2020
Происшествия
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Трамвай переехал мужчину в Харькове / фото: hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает областная полиция.

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Инцидент произошел вечером 27 января возле дома на проспекте Тракторостроителей. Трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователь решает вопрос о квалификации этого факта по Уголовному кодексу.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, накануне в Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина.

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